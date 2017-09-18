Кабмин предложил Раде повысить прожиточный минимум

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить прожиточный минимум на 153 гривны до конца 2018 года.

Об этом говорится в проекте Закона про Государственный бюджет Украины на 2018 год, опубликованом на сайте Рады.

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 ", - говорится в проекте закона.

Также отмечается, что для детей до 6 лет с 1 января 2018 года прожиточный минимум составит 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2018 года составит 1762 гривны, с 1 июля - 1841 гривна, с 1 декабря - 1921 гривна; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.

Напомним, Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдал на рассмотрение в парламент.