В Украине появятся электрички "секонд-хенд"

Украина рассчитывает получить немецкие подержанные электрички.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает LIGA.net.

"Сейчас ведем переговоры с Германией. Надеюсь, удастся получить от них подержанный подвижной состав, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок пригородных перевозок. Заберем все, что дадут", - подчеркнул Омелян.

По его словам, списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии, чем украинские после реставрации.

"Я не уверен, что получится это сделать до конца года. Я понимаю, что люди ездят в нечеловеческих условиях. Абсолютно неправильный подход, когда мы отчитываемся о ремонте 10 вагонов, а их тысячи. Мы понимаем реально, что никогда не сможем их заменить. Вторая проблема - отсутствие собственного производства электричек", - отметил министр.

Напомним, "Укрзализныця" инвестирует 4 миллиарда долларов в обновление подвижного состава.