"Укрзализныця" инвестирует 4 миллиарда долларов в обновление подвижного состава

Стратегия развития УЗ до 2021 года предусматривает 5,9 миллиарда долларов капитальных инвестиций, в том числе около 4 миллиардов - на обновление подвижного состава.

Об этом заявил и. о. председателя правления Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

"Мы видим связь объемов перевозок и состояния парка подвижного состава, поэтому очевидно, что его необходимо интенсивно обновлять, поскольку без этого последствия будут ощутимы на транспортном рынке уже в ближайшие 5-7 лет", - сказал он.

"Инвестиции для обновления железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры необходимы на уровне около 1 млрд долларов в год. По стратегии развития Укрзалізниці до 2021 года включительно планируем 5,9 млрд долларов капитальных инвестиций, из которых около 4 млрд - на обновление подвижного состава, в частности модернизацию и приобретение нового", - рассказал глава компании.

Он также отметил, что приоритетной задачей будет и обновление железнодорожной инфраструктуры, однако для этого необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы, поскольку Укрзалізниця - государственная монополия.

Также Кравцов акцентировал внимание на необходимости перехода на среднесрочный период финансового планирования, по крайней мере - трехлетний.

Кравцов сообщил, что Укрзализныця будет внедрять новую систему тарифообразования, в частности механизм долгосрочной индексации тарифов на грузовые перевозки на основании индекса цен производителей промышленной продукции.

Ранее Кравцов заявлял, что убытки УЗ от пассажирских перевозок в 2017 году превысят 11 млрд грн.

Экономическая правда