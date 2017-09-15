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Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - Гройсман

Пятница, 15 сентября 2017, 19:15

Согласно бюджету 2018 года, средств, выделенных в местные бюджеты, будет на 32% більше, чем в 2017.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман за заседании Правительства 15 сентября.

Как отметил премьер, ресурсы местных бюджетов увеличатся до 321,14 млрд гривен.

Местные доходы должны быть увеличены до 250,38 млрд, то есть на 36%.

"Местные бюджеты будут расти, то есть их ответственность также должна расти", - отметил премьер, комментируя прозрачность бюджетных расходов.

Напомним, Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдал на рассмотрение в парламент.

Экономическая правда

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Гройсман бюджет местные бюджеты
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