Межбанк открылся долларом по 26,24
Пятница, 15 сентября 2017, 10:45
15 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,2-26,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,2-26,24 гривни;
Евро - 31,23-31,28 гривни;
Российский рубль - 0,4558-0,457 гривни.
Как известно, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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