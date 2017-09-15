Межбанк открылся долларом по 26,24

15 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,2-26,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,2-26,24 гривни;

Евро - 31,23-31,28 гривни;

Российский рубль - 0,4558-0,457 гривни.

Как известно, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда