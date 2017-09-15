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Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 вересня на 9 копійок та встановив його на рівні 26,16 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,09 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5286 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 вересня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,07 гривні за долар.

Економічна правда

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