Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни
Пятница, 15 сентября 2017, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,16 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,09 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5286 гривни.
Напомним, Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,07 гривни за доллар.
Экономическая правда
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