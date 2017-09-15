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Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни

Пятница, 15 сентября 2017, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,16 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,09 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5286 гривни.

Напомним, Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,07 гривни за доллар.

Экономическая правда

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