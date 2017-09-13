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Нацбанк продовжує знижувати офіційну гривню

Середа, 13 вересня 2017, 20:49

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 вересня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,07 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,24 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5224 гривні.

Нагадаємо, 13 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,08-26,11 гривні за долар.

Економічна правда

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