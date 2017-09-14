"Укрпочта" запустила чат-бот в мессенджере Telegram

"Укрпочта" запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров - Telegram.

Об этом говорится в сообщении компании.

Возможности чат-бота включают в себя поиск и отслеживание отправления по номеру, сообщения об изменении статуса посылки, поиск отделения и его геолокации по индексу и ознакомление клиентов с базовыми тарифами компании.

В будущем функционал чат-бота будет расширяться для того, чтобы качественно отвечать на запросы пользователей.

В частности, будут пополняться языковые модули и добавлен тарифный калькулятор для того, чтобы бот мог рассчитать стоимость клиентского отправления.

В ближайшее время чат-боты будут запущены на других платформах - Messenger от Facebook и Viber.

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Экономическая правда