"Укрпочта" запустила чат-бот в мессенджере Telegram
"Укрпочта" запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров - Telegram.
Об этом говорится в сообщении компании.
Возможности чат-бота включают в себя поиск и отслеживание отправления по номеру, сообщения об изменении статуса посылки, поиск отделения и его геолокации по индексу и ознакомление клиентов с базовыми тарифами компании.
В будущем функционал чат-бота будет расширяться для того, чтобы качественно отвечать на запросы пользователей.
В частности, будут пополняться языковые модули и добавлен тарифный калькулятор для того, чтобы бот мог рассчитать стоимость клиентского отправления.
В ближайшее время чат-боты будут запущены на других платформах - Messenger от Facebook и Viber.
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Экономическая правда
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