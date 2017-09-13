АМКУ предлагает Кабмину изменить методику расчета цены на газ

Антимонопольный комитет предлагает Кабинету министров изменить действующую методику расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на хабе NCG в Германии, что является частью реформы газового рынка в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Вместо этого ведомство предлагает рассмотреть возможность внедрения методики определения цены газа на внутреннем рынке на уровне среднего значения его стоимости у газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных расходов, тарифа на вход в ГТС на объемы газа, добытого в Украине, а не уровне импортного паритета.

Комитет обратился к правительству еще с целым рядом предложений по урегулированию проблемной ситуации на рынке природного газа.

АМКУ отмечает, что мониторинг рынка природного газа установил, что Нафтогаз начал направлять теплоснабжающим предприятиям проекты договоров на поставку газа без официально обнародованной Кабинетом министров цены.

При этом Нафтогаз применил цену, определенную по состоянию на 1 апреля 2017 года, фиксируя одновременно во всех договорах обязательства для предприятий ТКЭ принять новую цену, как обязательную, в случае определения правительством другой цены.

По мнению комитета, такой подход со стороны Нафтогаза может привести к ущемлению интересов теплоснабжающих предприятий и содержать признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, создавать предпосылки для формирования монопольно высоких цен на газ, так и на тепловую энергию.

Это, по мнению комитета, может привести к увеличению тарифов для конечных потребителей.

В связи с этим АМКУ обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением поручить Минэнерго как можно быстрее обнародовать информацию о цене природного газа на собственном официальном сайте.

Минэнерго было обязано обнародовать эту цену до 1 июля согласно постановлению Кабмина от 22 марта 2017 года № 187, но так и не сделала этого.

Также АМКУ предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в действующие законодательство относительно предоставления производителям тепловой энергии права свободно выбирать поставщиков природного газа путем заключения с ними прямых договоров, в качестве альтернативы Нафтогазу.

Напомним, правительство ввело единую цену на газ для населения, отменив льготные категории, и повысило более чем в два раза стоимость голубого топлива для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Решение Кабмина было продиктовано необходимостью реформировать газовый рынок сделав продажу газа населению и ТКЭ прибыльной.

Газовые цены для этих категорий рассчитаны из прогнозных спотовых котировок на хабе NCG в Германии и учитывают расходы на транспортировку газа к западной границе Украины (по тарифам европейских операторов ГТС) и к конечному потребителю (по тарифам украинской ГТС).

Экономическая правда