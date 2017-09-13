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Курс биткоина упал ниже 4 тысяч долларов

Среда, 13 сентября 2017, 12:01 — Алина Полякова

Стоимость криптовалюты Bitcoin опустилась ниже отметки 4 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.

На утро 13 сентября стоимость Bitcoin составила 3975 долларов.

 
coinmarketcap

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Менее двух недель назад, 2 сентября, стоимость биткоина впервые превысила 5000 долларов, установив новый исторический рекорд.

Падение курса связывают с запретом ICO криптовалют в Китае и запретом торговли криптовалютой на биржах в стране.

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Алина Полякова, ЭП

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