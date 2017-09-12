В Кабмине ожидают снижения цен на автогаз до 12 гривен

Розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 гривен за литр.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки… Розничная цена должна снизится приблизительно на такую же величину (как и оптовая – ред): 16,5-4,3=12,2 грн за литр", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что 6 и 8 сентября состоялись аукционы по продаже автогаза производства двух крупнейших украинских производителей – компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", в результате которых оптовые цены снизились до 10,9-11,3 грн за литр (на товар "Укрнафты") и до 12,2-12,7 грн за литр (на газ от "Укргазвыдобування").

По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, розничные цены на автогаз продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 сентября средняя стоимость этого вида топлива по Украине составила 15,20 грн за литр.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 года поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.

В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

За период с 1 по 4 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС продолжали снижаться.

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Экономическая правда