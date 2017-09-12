НБУ не выгонит "1+1" из офиса - пресс-служба

Национальный банк заявляет, что не требовал от арендодателя выселить телерадиокомпанию "Студия 1+1" из помещения в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Национальный банк не обращался ни к арендатору ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ни к арендодателю ООО "Подол Недвижимость" с требованием освободить помещение по ул. Кирилловской, 23", - сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что НБУ расценивает распространение данной информации как попытку повлиять на решение Национального банка в части погашения кредита, имущественным поручителем по которому является ООО "Подол Недвижимость ".

Сообщается, что нежилые помещения жилищно-офисного здания по ул. Кирилловской, 23 являются собственностью ООО "Подол Недвижимость".

Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал ТЕТ.

Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.

Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.

В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами Приватбанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза указанного здания.

Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.

Как сообщалось, 28 августа Печерский районный суд Киева разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media" по делу о хищении средств в Приватбанке.

10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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Экономическая правда