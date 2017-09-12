"Дочку" Сбербанка хотят купить - замглавы НБУ

Один иностранный инвестор выразил интерес к покупке украинской "дочки" Сбербанка.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в кулуарах международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



"У нас сегодня есть обращение одного потенциального покупателя, мы с ним работаем. Пока ничего точно сказать не могу", - сказала она.

Рожкова уточнила, что это нерезидент, который подал НБУ письмо о намерениях. Пакет документов на согласование покупки этот потенциальный покупатель еще не подавал.

Напомним, Сбербанк в понедельник вечером объявил о продаже 100% акций украинской "дочки"консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и беларуская частная компания.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщало, что покупатели заплатят за украинский "Сбербанк" примерно 130 млн долларов.

Позже НБУ отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка, а Микитасю и Фуксу - существенной части ПАО "Проминвестбанка".

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