Рыбалка хочет ускорить назначение главы НБУ

В парламенте зарегистрирован законопроект №7101 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения сроков назначения и увольнения главы Национального банка.

Об этом сообщил инициатор этого документа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, передает FinClub.



"Мы ни в коем случае не ограничиваем Конституционных прав главы государства подавать кандидатуры на должность главы НБУ. Зато хотим четко определить срок внесения в парламент этого представления. В частности, в документе мы уточняем, что в 15 дневный срок президент должен рассмотреть и принять решение по поданному заявлению председателя НБУ об отставке", - сообщил Сергей Рыбалка.



По словам главы комитета, в законопроекте предусмотрено, что в случае непредставления президентом новой кандидатуры в течение 30 дней, как это предусмотрено законом о НБУ, парламент рекомендует главе государству кандидатуру председателя НБУ.

Как сообщалось, Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначилас 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Экономическая правда