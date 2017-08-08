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ЕБРР допустил Shell к тендерам на закупку газа для "Нафтогаза"

Вторник, 8 августа 2017, 17:27

ЕБРР дополнил перечень поставщиков газа прошедших предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 годах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания).

Ранее Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право участвовать в тендерах.

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Нафтогаз Shell ЕБРР
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