ЕБРР допустил Shell к тендерам на закупку газа для "Нафтогаза"
Вторник, 8 августа 2017, 17:27
ЕБРР дополнил перечень поставщиков газа прошедших предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 годах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания).
Ранее Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право участвовать в тендерах.
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