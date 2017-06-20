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ЄБРР оприлюднив перелік постачальників газу, які співпрацюватимуть з Нафтогазом

Вівторок, 20 червня 2017, 09:20

Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

Безумовну попередню кваліфікацію пройшли три компанії:

-  CEZ A.S. (Чеська Республіка);

-  ENGIE SA (Франція);

-  Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польща).

Умовно пройшли попередній відбір наступні компанії:

-  Axpo Trading AG (Швейцарія);

-  EDF Trading Limited (Велика Британія);

-  Eni trading & shipping S.p.A (Італія);

-  Handen SP.z.o.o (Польща);

-  RWE Supply & Trading GmbH (Німеччина);

-  Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. (Словаччина);

-  Uniper Global Commodities SE (Німеччина);

-  VNG Slovakia s.r.o (Словаччина);

-  PGNiG Supply and Trading (Німеччина);

-  спільна заявка: Hungarian Gas Trade Ltd (Угорщина) та MFGK Slovakia s.r.o (Словаччина).

У 2016 році попередній відбір пройшло 13 компаній.

Нагадаємо, за револьверною кредитною лінією "Нафтогаз" може використати до 300 млн дол. для закупівлі газу у європейських постачальників.

Економічна правда

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