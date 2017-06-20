ЄБРР оприлюднив перелік постачальників газу, які співпрацюватимуть з Нафтогазом
Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".
Безумовну попередню кваліфікацію пройшли три компанії:
- CEZ A.S. (Чеська Республіка);
- ENGIE SA (Франція);
- Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польща).
Умовно пройшли попередній відбір наступні компанії:
- Axpo Trading AG (Швейцарія);
- EDF Trading Limited (Велика Британія);
- Eni trading & shipping S.p.A (Італія);
- Handen SP.z.o.o (Польща);
- RWE Supply & Trading GmbH (Німеччина);
- Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. (Словаччина);
- Uniper Global Commodities SE (Німеччина);
- VNG Slovakia s.r.o (Словаччина);
- PGNiG Supply and Trading (Німеччина);
- спільна заявка: Hungarian Gas Trade Ltd (Угорщина) та MFGK Slovakia s.r.o (Словаччина).
У 2016 році попередній відбір пройшло 13 компаній.
Нагадаємо, за револьверною кредитною лінією "Нафтогаз" може використати до 300 млн дол. для закупівлі газу у європейських постачальників.
Економічна правда
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