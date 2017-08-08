Суд отменил повышение цены на дизтопливо для "Укрзализныци"

Суд удовлетворил иск НАБУ и признал недействительным дополненное соглашение, которім была поднята на 9,8% начальная закупочная цена на 75,8 тысячи тонн дизельного топлива, которое поставлялось частной компанией-нефтетрейдером "Вог Аэро Джет" для нужд "Укрзализныци".

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 27 июля 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины, передает УНІАН.

"Исковые требования НАБУ удовлетворить. Признать недействительным дополнительное соглашение от 29.03.2016 года №3 к договору поставки от 18.03.2016 года, заключенным между Филиалом "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця" и ООО "Вог Аэро Джет", - говорится в документе .

Согласно сообщению, договор поставки, который был подписан в марте 2016 года, предусматривал, что 100 000 тонн дизтоплива будут поставлены по цене 13 959 гривен за тонну (с учетом НДС). Таким образом, общая сумма договора составила 1,396 миллиарда гривен.

Также отмечается, что 23-29 марта 2016 между сторонами были заключены дополнительные соглашения: №1 - о повышении стоимости 3 тысяч тонн дизтоплива до 15339 гривен за тонну; №2 - о повышении цены на 85,3 тысячи тонн до 15 339 гривен за тонну; №3 - о повышении стоимости 75,8 тысячи тонн до 16 849 гривен за тонну.

По информации НАБУ, повышение цены топлива (на 9,85%), которое предусмотрено соглашением №3, является необоснованным, поскольку на дату его подписания (29 марта 2016 года) цены на дизтопливо на внутреннем рынке не поднимались.

Как сообщалось, в течение 2016 поставщиками компании были такие украинские нефтетрейдеры: "Вог Аэро Джет", "ОККО-Бизнес Контракт", "Элемент Нефть" и "Сокар Украина".

Также "Укрзализныця" сообщила о планах предоставить иностранным компаниям возможность участия в тендерных закупках дизтоплива.

Менеджеры "Укргазвыдобування" заявляли о готовности отгружать в адрес "Укрзализныци" 3-5 тысячи тонн дизтоплива в месяц.

В начале марта филиал "Укрзализныци" заключил договоры с компаниями "ОККО-Бизнес Контракт" и "Трейд Коммодитти" на поставку железными дорогам Украины 135 тысяч тонн дизельного топлива на сумму 2,955 миллиарда гривен.

Годовая потребность "Укрзализныци" в дизельном топливе составляет 305-310 тысяч тонн.