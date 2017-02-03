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"УЗ" хоче напряму купляти дизпальне у "Укргазвидобування"

П'ятниця, 3 лютого 2017, 21:11

ПАТ "Укрзалізниця" хоче почати прямі закупівлі дизельного палива у державної компанії "Укргазвидобування".

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів глава "Центру забезпечення виробництва УЗ" Віталій Цвігун.

"Ми підготували проект розпорядження Кабінету міністрів для закупівлі 50 тисяч тонн дизпалива виробництва "Укргазвидобування", - сказав Цвігун.

За його словами, раніше УЗ не могла використовувати їх пальне, але в 2016 році ця держкомпанія отримала сертифікат Євро-4 і Євро-5.

"І ми, і вони знаходимося у власності держави. Зараз ми працюємо тільки через ProZorro. Щоб укласти угоду безпосередньо, ми розробили цей проект. Ми відправили документ в Мінекономрозвитку", - заявив чиновник.

"Ми хочемо, щоб це була переговорна процедура закупівлі. Ця норма прописана в статті 35 Закону "Про державні закупівлі", тому порушень тут немає. У минулому році у нас виникали проблеми з поставками через блокування тендерів. За допомогою переговорної процедури з ПАТ "Укргазвидобування" ми хочемо убезпечити себе від форс-мажорів", - підсумував він.

При цьому голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що компанія готова напряму співпрацювати з залізницею.

"Підтверджую, що "Укргазвидобування" готово сприяти реформам "Укрзалізниці" та готово постачати дизпаливо Шебелинського заводу напряму для залізниці, якщо будуть врегульовані законодавчі питання", - написав Прохоренко на своїй сторінці в Facebook.

"Насправді, я звертався до КМУ ще влітку 2015 року з пропозицією включити УЗ до переліку суб'єктів, яким УГВ могло постачати паливо, але тоді наше паливо ще було стандарту Євро-2. Аж ось, ми вийшли на рівні Євро-5, тож перешкод вже не повинно бути", - підсумував він.

Економічна правда

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Укрзалізниця Укргазвидобування
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IP: 184.151.222.---Kobel Ihor04.02.2017 01:22
Це ті рівні, коли при мінус 14 замерзають паливні трубки?
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