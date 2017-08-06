Насалик критикує "Нафтогаз" за скорочення інвестицій у ГТС

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик критикує позицію НАК "Нафтогаз України" щодо скорочення інвестицій в українську газотранспортну систему.

Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Перша шпальта", передають "Українські Новини".

"Я підтримую тут "Укртрансгаз" у їхньому баченні (обурення щодо скорочення інвестицій у ГТС - ред). Я вважаю безглуздою політику "Нафтогазу" щодо транспортної системи. Вони для себе її вже перекреслили й не розглядають у 2019 році…", - заявив Насалик.

"З такою позицією "Нафтогазу" ми можемо дійти до того, що "Укртрансгаз" може бути технічно не готовим до прокачування газу. А останні рішення, які були прийняті, у тому числі США, щодо санкцій до Росії й "Північного потоку-2", де блокується це будівництво, воно дає акцент саме на українську ГТС", - сказав він.

За словами Насалика, якщо українська ГТС не буде готова, то це призведе до катастрофічних наслідків.

"Мені здається, що менеджмент "Нафтогазу", у структурі якого перебуває "Укртрансгаз ", що зволікає з питанням розподілу, що вимагає 3-й і 4-й енергетичний пакет - це їхня відповідальність. Вони повинні абсолютно по-іншому підійти", - додав Насалик.

Він зазначив, що завдяки такій позиції, що існує на сьогоднішній день, втрачаються технічні можливості "Укртрансгазу".

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" скорегував проект фінансового плану в частині інвестицій в ГТС через ризик припинення транзиту російського газу.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" запропонував на посаду голови "Укртрансгазу" поляка Павєла Станчака після того, як було відхилено попередню кандидатуру - Віллема Коппулса.