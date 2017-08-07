Суд отложил апелляцию Данилюка о его налоговой проверке

Апелляционный суд Киева перенес на 10 августа рассмотрение апелляционной жалобы министра финансов Александра Данилюка о назначении его внеплановой налоговой проверки.

Такое решение принято из-за отсутствия всех необходимых документов по делу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр финансов Александр Данилюк собирается подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.