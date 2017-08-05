Кабмину понравилось пользоваться электромобилями, но их аренду не продлят

Автомобильное предприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров не планирует пролонгировать договор аренды 2 электромобилей Nissan LEAF.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос "Українських Новин".

"Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров не пролонгировало договор по аренде 2 электромобилей Nissan LEAF и не планирует осуществлять его пролонгацию", - говорится в нем.

На вопрос о возможной покупке правительством электромобилей в секретариате ответили, что в бюджетных назначениях на 2017 год такие средства не предусмотрены.

В то же время, согласно ответу, по результатам экономического анализа, который осуществлялся во время эксплуатации электромобилей, установлено, что они более экономные по сравнению с транспортными средствами, которые используют топливо.

Как сообщалось, 5 мая Кабмин арендовал на 3 месяца 2 электромобиля Nissan LEAF за 148,4 тыс. гривен.

В частности, были арендованы электромобили Nissan LEAF 2013 года выпуска и 2014 года выпуска.

Согласно договору размер арендной платы за пользование одним автомобилем в сутки составлял 824,5 гривни (двумя – 1,649 тысяч гривен).

По условиям договора автомобили должны были использоваться для транспортного обслуживания (перевозки пассажиров и корреспонденции) и специального обслуживания.