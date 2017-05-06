Кабмин арендовал на три месяца два электромобля за 150 тысяч

Автомобильное предприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров арендовало на 3 месяца 2 электромобиля Nissan LEAF за 148,41 тысяч гривен.

Об этом говорится в соответствующем договоре автопредприятия с ООО "Кар Рентал Украина" от 5 мая, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.

В частности арендованы электромобиль Nissan LEAF 2013 года выпуска и оценочной стоимостью 236,8 тысяч гривен, а также электромобиль Nissan LEAF 2014 года выпуска и оценочной стоимостью 249,3 тысяч гривен.

Согласно договору размер арендной платы за пользование одним автомобилем в сутки составляет 824,5 гривен (двумя – 1,649 тысяч гривен), а общая сумма договора составляет 148,41 тысяч гривен.

По условиям договора автомобили должны использоваться для транспортного обслуживания (перевозки пассажиров и корреспонденции) и специального обслуживания.

Арендатор может использовать транспортные средства на территории Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

ООО "Кар Рентал Украина" основано в январе 2012 года и зарегистрировано по адресу проживания учредителя Виктора Марущука (Киев, Печерский район, переулок Музейный, 2А, квартира 1).

На предыдущем тендере автопредприятия секретариата Кабмина на аренду 2 электромобилей тендерный комитет 31 марта 2017 отклонил предложение ООО "Кар Рентал Украина" из-за несоответствия его предложения условиям тендерной документации.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры намерено обеспечить условия, при которых доля электромобилей в общих продажах автомобилей в стране увеличится до 15%.

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