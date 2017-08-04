Нацкомиссии по тарифам не удалось вернуть абонплату за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не смогла принять проект новой методики расчета тарифа за услуги облгазов.

Об этом сообщает УНІАН.

Как отмечается, комиссия не смогла принять проект, поскольку заседание регулятора было закрыто его главой Дмитрием Вовком из-за активности представителей Федерации профсоюзов Украины, которые мешали проведению заседания.

До закрытия, представляя проект решения, начальник Департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяна Рябуха сообщила, что согласно предложенным изменениям, тариф на услуги по распределению газа (абонплату) предлагается рассчитывать исходя не из максимальной присоединенной мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя ( как это предлагалось ранее), а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия.

"Предлагается переход от технической мощности, которая сегодня предусмотрена нормативными документами, к заказанной мощности", - сказала она, добавив, что для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита (независимо от наличия или отсутствия счетчика), заказанная мощность составит 1,2 куб. м в час, тогда как ранее было значение 2,5 куб. м в час.

Согласно проекту, для других категорий потребителей (в которых кроме плиты может быть газовая колонка или котел), были предложены следующие диапазоны заказанной мощности - до 2,5 куб. м в час; от 2,5 до 4 куб. м в час; от 4 до 6 куб. м в час; от 6 до 10 куб. м в час; от 10 до 16 куб. м в час.

Напомним, решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, которым отменяется введение абонентской платы за газ, было опубликовано 27 апреля 2017.

Ранее сообщалось, что новая методология и тарифы на распределение газа позволят существенно снизить тарифы на тепловую энергию и соответственно размер платежки за услугу по централизованному отоплению для населения.

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