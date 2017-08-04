Из Украины уходит крупная российская обувная сеть

Крупная российская обувная сеть "Kari" намерена закрыть магазины в Украине.

Об этом сообщили три источника, передает liga.net .

"По одному из наших торговых центров пришло письмо о расторжении договора аренды с октября", - подтвердил коммерческий директор девелоперской компании Будхаус Групп Максим Гаврюшин.

При этом в компании Кари Украина не ответили на запрос издания. Но, один из сотрудников компании подтвердил планы закрытия и добавил, что сеть могут продать.

"Еще одно подтверждение - спам-рассылка смс, в которых говорится о масштабных распродажах в связи с закрытием", - пишет издание.

Проблемой для ритейлера могла стать девальвация гривни, которая привела к росту цен на обувь, добавляет партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. Сеть выполняла свои обязательства по арендной плате, хотя последние месяцы наблюдалось снижение ее оборотов, добавляет Гаврюшин из Будхаус Групп.

За последний год в Украине уже закрылись две сети по продаже недорогой обуви - крупнейший российский ритейлер Centro и дискаунтер Plato (подразделение компании MTI, которая развивает сеть Интертоп).

После закрытия всех магазинов конкурентов в Украине останется только одна сеть по продаже недорогой обуви - ССС.

Kari - крупная российская обувная сеть, основанная в 2012 году бизнесменом Игорем Яковлевым. Яковлев также основал сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо". Но впоследствии продал российскую часть бизнеса чешскому фонду PPF Group, а украинскую - бизнесмену Виктору Полищуку.

В развитие обувной сети бизнесмен вложил около 150 млн долларов. В 2015 году Kari получила 23,58 млрд руб (392 млн долларов) выручки, что на 37,14% больше 2014 года. Убыток компании за 2015 год - около 2,98 млрд руб (115 млн долларов). Финансовых результатов украинского подразделения компания не разглашает.

Напомним, Евросоюз на три года установил нулевую ввозную пошлину для украинской обуви.