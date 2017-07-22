ЕС установил нулевую пошлину на украинскую обувь - Микольская

Евросоюз на три года установил нулевую ввозную пошлину для украинской обуви.

Об этом рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская в эфире "5 канала" 21 июля.

По ее словам, в пределах квот товары делят на две группы. Первая группа - это товары, где пошлина незначительная, где платят 5% - 14% пошлины и товар будет оставаться конкурентным на рынке ЕС. К таким товарам Микольская отнесла мед, так как он является конкурентным и на рынке ЕС.

Вторая группа - это товары где ЕС снизила ввозную пошлину до нуля. По словам Микольской, Украине снизили пошлину не только на сельскохозяйственные продукты, но и на ряд промышленных товаров, в частности, украинские производители получили снижение европейских пошлин до нуля на обувь.

"Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста. Конечно, значительную часть мы сейчас шьем по давальческому сырью, когда мы фактически шьем на заказ иностранных брендов", - рассказала она.

"Но все больше украинских компаний также начинают шить то, что называется private lable. Фактически нам дают заказ, как должен выглядеть товар, а уже украинская компания сама закупает сырье, фурнитуру, шьет на территории Украины и дальше поставляет на рынок ЕС", - сообщила Микольская.

Напомним, 17 июля Совет ЕС утвердил новые временные торговые преференции для Украины. Они вводятся на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и вступают в силу с сентября 2017 года.

По словам Микольской, Евросоюз предоставил Украине дополнительные квоты на зерновые, обработанные томаты, виноградный сок. Также предусмотрена ускоренная либерализация торговли некоторыми промышленными товарами: медными и алюминиевыми изделиями, жидкокристаллическими экранами.

Экономическая правда