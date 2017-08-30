На акции "Днепроэнерго" и "Днепрооблэнерго" появились претенденты

Фонд госимущества получил заявки на аукцион по продаже акций ПАО ДТЭК "Днепроэнерго" и ПАО ДТЭК "Днепрооблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"В среду закончился срок подачи заявок на участие в аукционе по продаже ПАО ДТЭК "Днипроэнерго" и ПАО ДТЭК "Днипрооблэнерго". На покупку каждого пакета акций поступило по две заявки", - говорится в сообщении.

Аукцион состоится в четверг, 31 августа на фондовой бирже ПФТС.

Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа было продано 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго" и более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

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Экономическая правда