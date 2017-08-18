Блокпакет "Київенерго" продали за стартовою ціною

Фонд державного майна продав 25% акцій ПАТ "Київенерго" за стартовою ціною - 759,63 млн гривень.

Торги відбулися на Фондовій біржі ПФТС.

25% акцій були реалізовані за стартовою ціною, оскільки на них був лише один претендент.

Так, було реалізовано 27,91 млн акцій за ціною 28,04 грн за шт.

Покупець наразі невідомий.

До проведення аукціону акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна. Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії.

Як повідомлялося, Фонд на аукціоні 16 серпня реалізував 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Покупець – компанія Ornex, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова. Оскільки вона була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні, пакет акцій "ДТЕК Донецькобленерго" було реалізовано за стартовою ціною - 143,8 млн гривень.

Торги відбулися на фондовій біржі "Іннекс".



Заплановані цього самого дня - 16 серпня – аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" не відбулися через відсутність заявок.

З цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" на Українській біржі.

Повторний аукціон із продажу 25% акцій "Одесаобленерго" заплановано на 22 серпня, "Донбасенерго" і "Сумиобленерго" - 23 серпня. Організатори торгів ті самі.

Окрім цього, 31 серпня на ПФТС заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" і ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Економічна правда