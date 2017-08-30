Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни
Среда, 30 августа 2017, 20:47
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 31 августа на 13 копеек и установил его на уровне 25,57 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,48 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,35 гривни.
Напомним, 30 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,58-25,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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