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Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни

Среда, 30 августа 2017, 20:47

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 31 августа на 13 копеек и установил его на уровне 25,57 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,48 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,35 гривни.

Напомним, 30 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,58-25,60 гривни за доллар.

Экономическая правда

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