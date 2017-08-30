Міжбанк: долар "поважчав" на 16 копійок
Середа, 30 серпня 2017, 17:10
30 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,58-25,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,58-25,60 гривні;
Євро - 30,46-30,48 гривні;
Російський рубль - 0,4372-0,4379 гривні.
Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 30 серпня почалися з росту котирувань курсу гривні.
Економічна правда
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