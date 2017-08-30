В Крыму продают "отжатые" у Коломойского заправки - росСМИ

Оккупационные "власти" Крыма выставили на продажу 5 автозаправок, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и были "национализированы" после аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма", передает ТАСС.

"Правительство Республики Крым выставит на продажу путем проведения аукциона ... недвижимое имущество (пять АЗС), закрепленное ... за государственным автономным учреждением "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым", - говорится в сообщении.

Представители оккупантов заявили, что данное имущество принадлежало Игорю Коломойскому.

Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн рублей.

"Средства, вырученные от продажи АЗС, власти планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков", - добавили в "министерстве".

Как сообщалось, оккупанты выставили на продажу крымские сети АЗС, принадлежащих группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их оценили в 10,66 млн долларов.

В Крыму группе "Приват" принадлежала 41 АЗС (десятая часть расположенных на полуострове станций). Из них 15 АЗС работали под брендом "Укрнафта", еще 15 АЗС - ANP, четыре - "Сентоза" и 7 АЗС - "Авиас".

Как известно, оккупационные власти Крыма также "национализировали" три санатория и отель, принадлежащие структурам, связанным с Коломойским. У него забрали пансионаты "Энергетик", "Массандра", "Кастрополь", а также гостиницу "Крым". Все объекты расположены в Ялте.

При оккупации Крыма Россией в 2014 году было "национализировано" 250 объектов, принадлежавших Украине и украинскому бизнесу. Общая стоимость имущества ранее оценивалась в 1 млрд долларов.

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