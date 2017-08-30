Канал Ахметова снял фильм в защиту скандальной схемы "Роттердам+"

Телевизионный канал "Украина" показал фильм собственного производства, в котором защищает скандальную схему "Роттердам+".

Фильм "Следами Роттердам+" опубликован на Youtube-странице газеты "Сегодня", входящей в состав "Медиа Группа Украина" холдинга СКМ Ахметова.

В фильме приводятся "аргументы" и "мнения экспертов" в поддержку формулы, которая определяет методику формирования оптовой рыночной цены на электроэнергию в Украине.

Отметим, что НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ, которые утвердили формулу Роттердам+.

17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание НКРЭ.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Напомним, ранее телеканал "Украина" снял похожий фильм "По следам грантоедов" об антикоррупционных активистах и общественных организациях.

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Экономическая правда