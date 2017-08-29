ГФС "охотится" на неофициально оформленных работников

Государственная фискальная служба с начала года выявила 1,6 тысячи работников, которые работали неофициально.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года органами ГФС при проверке субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, установлены нарушения налогового законодательства у 61% проверенных плательщиков.

В бюджеты доначислено более 250 млн грн налога на доходы физических лиц, около 89 млн грн единого взноса и почти 19 млн грн военного сбора.

В январе - июле за счет совместных действий территориальных органов ГФС и местных органов власти и принятых мер по контролю погашена задолженность по заработной плате в сумме 1,063 млрд грн, поступило 118,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 375,2 млн грн единого взноса.

В ГФС отметили, что по результатам проведенной работы 9,7 тыс. работодателей повысили уровень заработной платы, в бюджет дополнительно поступило: налога на доходы физических лиц - 23,3 млн грн, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 29,1 млн грн, военного сбора - 1,9 млн грн.

В органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.

Как сообщалось, после повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен.

Экономическая правда