Повышение минималки пополнило Пенсионный фонд на 11 миллиардов - Рева
После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен.
Об этом министр социальной политики Украины Рева заявил в эфире Еspreso.tv.
"Хочу доложить, что за пять месяцев дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривень", - сказал Рева.
По его словам, теперь, располагая этим ресурсом, уже можно говорить о будущем осовременивании пенсий.
"В январе мы бы этого сделать не смогли, потому что у нас не было этих денег. Но с тем, как у нас растет заработная плата, появляется этот ресурс", - добавил министр.
Напомним, международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики.
Экономическая правда
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