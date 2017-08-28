Санкции СБУ против импортеров не влияют на рост цены автогаза - МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли отрицает влияние санкций Службы безопасности Украины против некоторых импортеров на возможность роста цен на сжиженный газ.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

"Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке. Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней - собственно, чтобы можно было подать апелляцию. В данном случае так и произошло, СБУ изменило представление - и мы отменили приказ до его вступления в силу", - написал он.

Нефедов также отметил, что резкое увеличение стоимости в последние месяцы обусловлено возникшим дефицитом сжиженного газа.

"Россияне поставили на ремонт свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дали собственные экспортные лицензии только "Роснефти", плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит", - отметил Нефедов.

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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Экономическая правда