Автомобильный газ подорожал за выходные еще на 50 копеек

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Об этом Enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

В частности WOG, SOCAR и OKKO за выходные повысили цены на 50-54 коп/л до 16,49 грн/л. AMIC поднял цену на 1,1 грн/л до 16,39 грн/л.

В Киеве газ в сети "Авантаж" подорожал на 60 коп/л до 14,95 грн/л, на "БРСМ-Нафта" - на 60 коп/л до 16,29 грн/л. Столичная сеть KLO снизила цены на 25 коп./л и предлагает газ по 16,24 грн/л.

За выходные цена газа снизилась на 40 коп/л и в сети "Восток", на 28 августа составляет 14,95 грн/л.

"Авиас" и "Укрнафта" за выходные повысили цены на 83-85 коп/л до 15,17-15,16 грн/л соответственно.

Средняя цена газа по стране увеличилась на 65 коп/л до 15,98 грн/л.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "Консалтинговой группы А-95" называют нехватку ресурса.

Аналитик "А-95" Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось.

"Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, "Укрзализныця" не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на юге и на западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях", – отметил Куюн.

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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