Сытник: "Роттердам+" применяется незаконно

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула "Роттердам+" применяется незаконно относительно значительного количества угля.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

"Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы", - сказал Сытник.

"Предварительно могу сказать, что, к сожалению, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве", - отметил директор НАБУ.

"Она (формула - ЭП) применяется к углю, поставляемому из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа", - подчеркнул он.

Сама же формула, сообщил Сытник, применяется к 100% угля.

"По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу", - сказал директор НАБУ.

"Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула", - заявил Сытник.

"Мы собрали все достаточные доказательства, и в ближайшее время будем принимать окончательное решение", - подытожил он.

Как сообщалось, НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ, которые утвердили формулу Роттердам +.

17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание НКРЭ.

Экономическая правда