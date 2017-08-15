Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины

Президент Петр Порошенко инициировал строительство двух дорог на восток Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Днепропетровскую область, передает УНИАН.

"По инициативе президента мы будем строить две дороги в восточном направлении, на восток Украины", - сказал премьер.

При этом Гройсман не уточнил деталей планируемого строительства.

Как сообщалось, правительство заявило о начале в 2017 году масштабной реконструкции украинских дорог.

Ранее в Кабмине рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд гривен.

При этом 15 млрд гривен должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд гривен - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.

Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Ранее ЭП писала серию материалов "Дороги позора" о трассах Одесса-Рени, Львов-Радехов-Луцк и "Днепропетровск-Николаев".

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