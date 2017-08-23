Цена на автогаз превысила 16 гривен

За период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 гривни за литр - до 16-16,5 гривни за литр.

Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95.

В частности цена газа KLO увеличилась на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО и WOG - на 56 и 50 коп./л до 15,95 грн/л и 15,99 грн/л соответственно.

По 15,99 продает газ и SOCAR, за сутки цена выросла на 1 грн/л. Shell предлагает газ по 15,59 грн/л (+60 коп./л), БРСМ - по 15,69 грн/л (+50 коп./л), AMIC - по 15,29 грн/л (+30 коп./л).

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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