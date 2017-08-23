Поляк Станчак избран на должность главы "Укртрансгаза"
Поляка Павела Станчака избрали председателем "Укртрансгаза".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Контракт со Станчаком будет заключен на 1 год.
"Ожидается, что до фактического исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза" Павел Станчак приступит сразу после завершения формальных процедур по оформлению всех необходимых документов", - сообщили в пресс-службе.
"До того дня полномочия президента продолжит осуществлять член правления, первый вице-президент ОАО "Укртрансгаз" Мирослав Химко", - говорится в сообщении.
Ранее ЭП сообщала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".
Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.
Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).
Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить.
Экономическая правда
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