Официальная гривня укрепилась на 9 копеек
Среда, 23 августа 2017, 09:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 23 августа на 9 копеек и установил его на уровне 25,45 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3110 гривни.
Напомним, 22 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,45-25,47 гривни за доллар.
Экономическая правда
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