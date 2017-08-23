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Официальная гривня укрепилась на 9 копеек

Среда, 23 августа 2017, 09:10

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 23 августа на 9 копеек и установил его на уровне 25,45 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3110 гривни.

Напомним, 22 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,45-25,47 гривни за доллар.

Экономическая правда

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