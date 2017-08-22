Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
22 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,45-25,47 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,45-25,47 гривні;
Євро - 29,91-29,93 гривні;
Російський рубль - 0,4316-0,4322 гривні.
Нагадаємо, 22 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:10 встановилися на рівні 25,46-25,49 гривні за долар.
Як повідомлялося, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,54 гривні за долар.
Економічна правда
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