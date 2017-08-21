Связанная с "народным мэром" оккупированного Севастополя фирма отсудила у "Приватбанка" 40 миллионов

Хозсуд Киева частично удовлетворил иск предприятия "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика около 40 миллионов гривен на основании депозитных договоров.

Об этом свидетельствуют решения суда, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, в определенный договором срок (30 января 2015 года) истец истребовал средства.

"Факт наличия задолженности должным образом доказан, документально подтвержден и ответчиком не опровергнут", – говорится в решении суда.

26 июля 2017 года суд постановил вернуть истцу 7,5 миллиона гривен.

Также, 19 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил еще один иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и разорвал договор о размещении средств на срочном депозите от 8 января 2014 года и обязал банк вернуть истцу 603 тыс. долларов и 177 тыс. гривен (около 15,8 млн грн).

Возражая против иска, представитель "Приватбанка" констатировал, что истец предоставил лишь копию договора о размещении средств на срочном депозите и копию платежного поручения, которая не содержит оригинала подписи и печати банка (на указанном платежном поручении указана печать Севастопольского филиала "Приватбанка").

Суд эти утверждения не принял во внимание, поскольку оригиналы документов осмотрел во время судебного заседания.

Кроме того, 26 июня Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и разорвал договор о размещении средств на срочном депозите от 8 января 2014 года и решил взыскать с "Приватбанка" в пользу компании-истца 645 тыс. долларов и 191 тыс. грн (около 17 млн ​​грн).

Согласно судебным материалам, 23 декабря 2016 года истец направил требование о срочном возвращении средств вклада, но банк платежные поручения не выполнил.

"Обстоятельства, на которые ссылается истец как на основание своих требований, должным образом доказаны и ответчиком не опровергнуты", – говорится в решении суда.

Добавим, что Хозсуд Киева рассматривает еще иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" по взысканию 177,45 тыс. долларов и 52,6 тыс. грн.

Вместе с тем, 5 апреля Хозсуд Днепропетровской области частично удовлетворил иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" и обязал "Приватбанк" выполнить платежные поручения истца 2,1 млн долларов, 13,9 млн грн и 5,2 тыс. евро, перечислив эти средства на счет в филиале "Приватбанка" в Киеве.

В госреестре конечными бенефициарами ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" значатся Сергей Парфененко (Москва), Павел Петров (Севастополь), Олег Червинский (Севастополь). Юридический адрес компании – Киев, ул. Гарматная, 2.

В то же время издание "Крым.Реалии" указывало, что компания с аналогичным названием – "Таврида Электрик Украина" – в 1991 году была создана бизнесменом Алексеем Чалым, который в 2014 году стал к "народным мэром" Севастополя.

После российской аннексии Крыма Чалый оказался в списках персональных санкций Евросоюза и США. Однако, как отмечалось, на работе "Таврида Электрик" это не сказалось, поскольку с 2014 года формально он не является владельцем компании.

"Я умный мальчик, я понимал, что будет вслед за революцией. Я продал компанию, чтобы бизнес не угрохали ",– объяснял Чалый, не уточнив, кто является новым владельцем "Таврида Электрик".

В дирекции "Таврида Электрик Украина" тогда отказывались от официальных комментариев, имеет ли к ним отношение Чалый.

В то же время, в списке учредителей "Таврида Электрик Украина" – близкие друзья и соратники Чалого. Так, с Червинским Чалый пытался продать вакуумные выключатели в Москве в 1990 году. Парфененко фигурирует как директор одного из подразделения холдинга Алексея Чалого.

Третий формальный владелец "Таврида Электрик Украина" – Павел Петров – также косвенно связан с Чалым. Его фамилия значится в списке людей, которые оказывали помощь при создании мемориального комплекса "35 батарея" в Севастополе, который возводился под патронатом Чалого.

Кстати, именно на счет организации "35 батарея" поступали взносы от сторонников "присоединение Севастополя к России" в феврале 2014 года. В списке людей, которые помогали строить "35 батарею", значится также Валерий Юшков, который, согласно ЕГР, пока является подписантом "Таврида Электрик Украина".

Сам Алексей Чалый отрицал, что он является реальным владельцем украинской компании.