Доходы госбюджета на 10% превысили ожидания

Государственный бюджет Украины в январе-июле получил 447,64 миллиарда гривен доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период и на 48,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте.

По данным Госказначейства, в местные бюджеты за семь месяцев поступило 114,56 млрд грн, что на 11,7% превышает плановые показатели и на 38,8% больше, чем в прошлом году.

Поступления от ЕСВ в январе-июле составили 99,45 млрд грн, что на 35,8% или на 26,19 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2016 года.

При этом в июле госбюджет получил 52,73 млрд грн доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи.

В частности, доходы общего фонда госбюджета составили 48,63 млрд грн, что на 44,7% больше прошлогоднего показателя, однако на 1,2% меньше росписи.

Доходы спецфонда госбюджета в июле составили 4,1 млрд грн, что почти вдвое раза больше, чем в июле 2016 года, но на 34,1% меньше плана из-за невыполнения показателей по собственным поступлениям бюджетных учреждений.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Согласно изменениям, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,967 млрд гривен.

При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 701,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 69,2 млрд гривен.

Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 841,102 млрд гривен.

Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 767,7 млрд гривен, спецфонда с 60,4 млрд гривен до 73,4 млрд

Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.

Предельный размер госдолга будет увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализацией Приватбанка.

Экономическая правда