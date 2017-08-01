Порошенко подписал изменения в госбюджет-2017

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Об этом говорится на официальном сайте президента.



"Первые, кто должен получить средства от перевыполнения бюджета - это бедные слои населения. Имеются в виду люди, которые получают субсидии. Мы должны обеспечить, чтобы в полном объеме их расходы были профинансированы ", - отметил Порошенко.

Также, по словам Порошенко, успешной является экспериментальная программа, в рамках которой перевыполнение поступлений от таможни направляется на строительство дорог в областях.

Третьим весомым направлением глава государства назвал финансирование медицины на селе.

"Депутаты прислушались к моим предложениям и выделили 4 млрд гривен для развития сельской медицины", - отметил президент.

Порошенко отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в госбюджет.

Согласно изменениям, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,967 млрд гривен.

При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 701,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 69,2 млрд гривен.

Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 841,102 млрд гривен.

Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 767,7 млрд гривен, спецфонда с 60,4 млрд гривен до 73,4 млрд

Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.

Предельный размер госдолга будет увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализацией Приватбанка.