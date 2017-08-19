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Количество украинских пользователей в Instagram возросло до 6 миллионов

Суббота, 19 августа 2017, 09:05

Аудитория Instagram за последние полтора месяца выросла на 400 тысяч и составляет сейчас 6 миллионов пользователей.

Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, передает Watcher.

При этом количество украинских пользователей Facebook уже 2 месяца остается неизменным - их 8,9 млн.

Как сообщалось, украинцы стали активнее пользоваться Instagram и реже Facebook.

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