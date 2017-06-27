Украинцы стали активнее пользоваться Instagram и реже Facebook

Аудитория Instagram за последние полтора месяца выросла почти в полтора раза - с 3,8 миллиона до 5,6 миллиона пользователей.

Об этом сообщает Watcher со ссылкой на данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей.

Отмечается, что за последнюю неделю количество украинских пользователей Facebook уменьшилась на 100 тыс - с 9 млн до 8,9 млн. Рекорд в 9 млн было зарегистрировано 19 июня.

Вероятно, что основная причина этого небольшого падения заключается в том, что в первую неделю после запрета российских социальных сетей в Украине (с 18 мая), был сильный пик в количестве новых регистраций.

Конечно, не все пользователи, которые зарегистрировались, стали постоянными пользователями соцсети. А статистика Facebook причисляет лишь тех, кто хотя бы раз в течение последних 30 дней был залогинен в сервис. Аналогично считаются и пользователи Instagram.

Как свидетельствуют данные Facebook, общая уникальная аудитория Facebook и Instagram в Украине составляет 11 млн. Учитывая, что из этих 11 млн Инстаграмом пользуются 5,6 млн, а Facebook – 8,9 млн, это означает, что совместно обеими сервисами пользуется 3,3 миллиона украинцев. Отдельно Facebook пользуются 5,6 млн, а Instagram – 2,3 млн.

Сообщается, что именно Instagram и Facebook стали основными реципиента новых пользователей с ВКонтакте и Одноклассники. Суммарная уникальная аудитория Instagram и Facebook еще в начале мая составила 7,5 млн пользователей.

То есть с момента введения действия запрета на доступ к российским соцсетей, уникальная аудитория обоих сервисов выросла на 3,5 млн.

Ранее сообщалось, что аудитория украинского Facebook выросла до 10 млн, но, как видим, пока украинских пользователей только 9 млн.