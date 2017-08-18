Фирташ купил Запорожский титано-магниевый фактически за 1 доллар - Сытник
Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что олигарх Дмитрий Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат за 1 доллар.
Об этом он сказал в интервью газете "День".
"Расследуем дело в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината", и видим, что Фирташ забрал его фактически за один доллар. Конечно, ставить вопрос об ответственности самого Фирташа пока рано, но мы это дело расследуем. Большая ее часть уже в суде", - заявил Сытник.
"Когда мы переносим свой взгляд на Одесский припортовый, то там также видим интересы того же Фирташа", - добавил он.
Глава НАБУ также отметил, что НАБУ ведет и другие дела, связанные с интересами олигархов, например, Коломойского и Ахметова.
Как сообщалось ранее, НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ, которые утвердили формулу Роттердам +.
17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание НКРЭ.
Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционное бюро подвергается давлению из-за расследования по "Роттердам+".
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.