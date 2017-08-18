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Ахметов прикупил еще по 25% "Киевэнерго" и "Западэнерго"

Пятница, 18 августа 2017, 13:00

Компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова, приобрела по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

"Цена 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций ПАО "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом структуры Ахметова в данный момент контролируют 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "Западэнерго".

Как сообщалось, Фонд госимущества на аукционе 16 августа реализовал 16,379 млн акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт.

Покупателем выступила также компания Ornex. Поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был реализован по стартовой цене - 143,8 млн грн.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в этот же день – 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 22 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" – 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

Экономическая правда

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Фонд госимущества компании Ахметов
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