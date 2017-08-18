В Ryanair рассказали, как заставили Коломойского снизить стоимость авиабилетов

Авиакомпания Ryanair назвала необоснованными юридическими угрозами действия МАУ относительно подачи исков о признании незаконным меморандума между Министерством инфраструктуры и Ryanair.

Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

"Ryanair приветствует уменьшение тарифов авиакомпанией МАУ в ответ на предложенные Ryanair полеты в Украину, при этом считает их юридические действия необоснованными", — говорится в пресс-релизе.

В компании напомнили, что МАУ пригрозила подать в суд на Ryanair, Министерство инфраструктуры и Львовский аэропорт за якобы "потерю заработка" в результате принуждения к конкуренции с Ryanair.

"Это смехотворное требование МАУ свидетельствует о том, что они не остановятся ни перед чем, чтобы помешать украинским потребителям и гостям страны пользоваться недорогими воздушными перевозками, которые Ryanair предоставляет в 33 других странах", - заявил главный коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.

"Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с Ryanair, МАУ прибегают к ложным и необоснованным юридическим угрозам, чтобы поддержать их высокую стоимость за перелет, дозаправку и неэффективную модель", - добавляет он.

"При этом мы приветствуем тот факт, что даже без выхода Ryanair на рынок МАУ были вынуждены снизить свои цены, что принесет пользу украинским потребителям и посетителям", - сказал О'Брайен.

"Мы сохраняем надежду на то, что Украина в будущем сможет полностью использовать доступ к самой широкой сети маршрутов и низким тарифам, которые может предложить только Ryanair", — подытожил он.

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Экономическая правда